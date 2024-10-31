Kış öncesi araç bakımına dikkat! Yağ değişimi nasıl yapılır?

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sürücülerin olası tehlikeleri önlemek adına araç bakımlarına her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Peki kışlık araç bakımı nasıl yapılır? İşte uzmanından yanıtlar…

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