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Kış öncesi araç bakımına dikkat! Yağ değişimi nasıl yapılır?

Kış öncesi araç bakımına dikkat! Yağ değişimi nasıl yapılır?

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:36
Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sürücülerin olası tehlikeleri önlemek adına araç bakımlarına her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Peki kışlık araç bakımı nasıl yapılır? İşte uzmanından yanıtlar…
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