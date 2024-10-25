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İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor

İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 19:51
Araç ikaz ışıkları ve lastik basıncı hem sürücü güvenliği hem de araç performansı açısından oldukça önemli. Peki bu ikaz lambaları ne anlama geliyor? Arabada lastik basıncı ne kadar olmalı? İşte detaylar ve tüm merak edilenler A Haber ekranlarında.
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İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor
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