İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor

Araç ikaz ışıkları ve lastik basıncı hem sürücü güvenliği hem de araç performansı açısından oldukça önemli. Peki bu ikaz lambaları ne anlama geliyor? Arabada lastik basıncı ne kadar olmalı? İşte detaylar ve tüm merak edilenler A Haber ekranlarında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN