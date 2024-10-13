Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor? Araç satışlarında ekspertiz neden önemli?

Her yıl yüz binlerce araç satışı yapılıyor. Ancak binlerce kişi de mağdur oluyor. An çok mağdur olanların başında ise ekspertiz incelemesinden kaçınanlar geliyor. Peki ekspertizler neden önemli? Detaylar haberimizde...

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