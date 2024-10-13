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Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor? Araç satışlarında ekspertiz neden önemli?

Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor? Araç satışlarında ekspertiz neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 10:04
Her yıl yüz binlerce araç satışı yapılıyor. Ancak binlerce kişi de mağdur oluyor. An çok mağdur olanların başında ise ekspertiz incelemesinden kaçınanlar geliyor. Peki ekspertizler neden önemli? Detaylar haberimizde...
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