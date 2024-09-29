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Bakan Kacır TOGG'un sedan modelini test etti: Şarj istasyonlarının sayısını artıracağız

Bakan Kacır TOGG'un sedan modelini test etti: Şarj istasyonlarının sayısını artıracağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:36
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un ilk sedan modeli ile test sürüşü yaptı. Kacır, yeni modelin önümüzdeki yıl satışa sunulacağını belirtti.
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