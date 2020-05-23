23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı... İhlas suresinin faziletleri nelerdir? | Video

İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı... İhlas suresinin faziletleri nelerdir? | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2020 17:04
İhlas Suresi Mekke döneminde inmiş olup, 4 ayetten oluşmuştur. Kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. İslam âlemine farz olarak buyurulan beş vakit namazda en sık okunan surelerden bir tanesidir. Bu nedenle de İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı birçok kişi tarafından sıkça araştırılır.

İhlas Suresi Konusu

İhlas Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde anlatılmıştır.

İhlas Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur:

"Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1).

"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açılıyor | İşte dünyaya örnVideo
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açılıyor | İşte dünyaya örnVideo
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Türkiye rehber köpek Tebs'i konuştu
Türkiye rehber köpek Tebs'i konuştu
Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır?
Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır?
Sosyal medya 'Milyoner'deki bu soruyu konuşuyor
Sosyal medya 'Milyoner'deki bu soruyu konuşuyor
60 bin TL değerindeki 'kebap' sorusu
60 bin TL değerindeki 'kebap' sorusu
Milyoner'de yanıtı çok merak edilen 'Osmanlı' sorusu
Milyoner'de yanıtı çok merak edilen 'Osmanlı' sorusu
Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu
Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu
Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp heyecanı
Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp heyecanı
Daha Fazla Video Göster