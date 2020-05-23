İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı... İhlas suresinin faziletleri nelerdir? | Video

İhlas Suresi Mekke döneminde inmiş olup, 4 ayetten oluşmuştur. Kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. İslam âlemine farz olarak buyurulan beş vakit namazda en sık okunan surelerden bir tanesidir. Bu nedenle de İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı birçok kişi tarafından sıkça araştırılır.

İhlas Suresi Konusu

İhlas Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde anlatılmıştır.

İhlas Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur:

"Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1).

"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Okunuşu



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad