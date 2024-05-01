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Esra Erol'da ilginç anlar! Stüdyodaki seyirciye sürpriz telefon: Milyonların önünde ilanı aşk...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 23:52
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bugün programda ilginç anlar yaşandı. Stüdyodaki seyircinin sevgilisi yayını arayıp adeta aşkını haykırdı. Ömer bey tüm Türkiye'nin önünde sevgilisi Yasemin hanımdan özür diledi. Ömer bey, "Bir hata yaptım ama sizin aracılığınızda bir şans daha istiyorum. Bir daha yapmayacağım" dedi. Peki, Yasemin hanım Ömer beye ne dedi? Beklediği o şansı verdi mi? İşte milyonların ekrana kitlendiği o anlar...
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