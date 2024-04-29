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Kim Milyoner olmak İster'de heyecan dolu anlar! Tecrübeli olduğu alandaki o soruyu bilemedi | Sosyal medyada gündem oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 01:02
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. İspanyolca tercümanlık yapan Aydın Takmaz isimli bir yarışmacı, 300 bin TL değerindeki "İspanyolca" ile ilgili karşına çıkan alanındaki o soruda elendi. Yarışmacı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
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