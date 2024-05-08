08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! "3 harflilerle evlendim" diyen Döndü stüdyoda

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! "3 harflilerle evlendim" diyen Döndü stüdyoda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 00:54
Güncelleme:08.05.2024 00:54
ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı buldu. Kayınvalide Naciye hanım, "Gelinim birden 7 dil konuşmaya başladı. Onu hocalara götürdük. İstifra etti içinden 3 harfliler çıktı." dedi. Stüdyoya gelen Döndü hanım ise canlı yayında kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti. Öte yandan Gökhan Bulut'un verdiği o görüntüler tüyler ürpertti. İşte Esra Erol'da milyonları ekrana kilitleyen olayın detayları…
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor!
Kim Milyoner Olmak İster’de türkü ziyafeti!
Kim Milyoner Olmak İster'de türkü ziyafeti!
Esra Erol’da ilginç anlar! Milyonların önünde ilanı aşk...
Esra Erol'da ilginç anlar! Milyonların önünde ilanı aşk...
Tecrübeli olduğu alandaki o soruyu bilemedi
Tecrübeli olduğu alandaki o soruyu bilemedi
Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! Canlı yayında gözaltına...
Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! Canlı yayında gözaltına...
Haberin kanalı A Haber 13 yaşında!
"Haberin kanalı" A Haber 13 yaşında!
Kim Milyoner Olmak İster’de “0” çekti!
Kim Milyoner Olmak İster'de “0” çekti!
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar!
Esra Erol’daki ’Dadı Meryem’ hakkında yeni gelişme!
Esra Erol'daki 'Dadı Meryem' hakkında yeni gelişme!
Ateş Kuşları 50. bölüm fragmanı
Ateş Kuşları 50. bölüm fragmanı
Sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı
Sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı
Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk gece!
Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk gece!
Daha Fazla Video Göster