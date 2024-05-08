Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! "3 harflilerle evlendim" diyen Döndü stüdyoda

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı buldu. Kayınvalide Naciye hanım, "Gelinim birden 7 dil konuşmaya başladı. Onu hocalara götürdük. İstifra etti içinden 3 harfliler çıktı." dedi. Stüdyoya gelen Döndü hanım ise canlı yayında kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti. Öte yandan Gökhan Bulut'un verdiği o görüntüler tüyler ürpertti. İşte Esra Erol'da milyonları ekrana kilitleyen olayın detayları…