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Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 09:33
Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.
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