İstanbul’da ortalığın karıştığı park kavgası kamerada

Kağıthane’de gece saatlerinde sokak arasında çıkan park kavgasından dolayı araç sahipleri birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavgada, aile fertlerinin de evlerden gelerek dahil olması sonucu yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir kadın eline aldığı sopayla adama vurmak istedi ancak sopayı kaptırınca itildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.