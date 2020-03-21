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21.03.2020

Esra Erol'u canlı yayında şaşırtan olay! 3 yaşındaki kızını alıp kaçan anne nerede? |Video

ATV ekranında hafta içi her gün yayınlanan "Esra Erol'da" programında duyanları şoke eden bir olay yaşandı. Manisa'da yaşayan Ali Akkoç'un iddiasına göre eşi gece yarısı 3 yaşındaki çocuğunu da alıp evden kaçtı. Baha Akkoç ve 3 yaşındaki çocuğu nerede? Baha Akkoç'un son olarak bindiği aracın plakası belirlendi. Son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında Esra Erol anlattı. İşte 20 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan o anlar...

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