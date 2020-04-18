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18.04.2020

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars için yaptırdıkları mezar taşı yürekleri dağladı |Video

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi. Ebru Şallı ve Harun Tan'ın, Pars için yaptırdıkları mezar taşı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi.

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın, Pars için yaptırdıkları mezar taşı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

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