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A Haber’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününe özel klip

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Giriş: 26.02.2021 18:11
Güncelleme:26.02.2021 18:22
Kalbi Türkiye’ye hizmet aşkıyla atan ömrünü İslam için adayan milletim adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 67 yaşına girdi. A Haber, doğum günü münasebetiyle Başkan Erdoğan için özel bir klip hazırladı. Klipte genç, yaşlı, çocuk, engelli demeden herkese gönlünü açan Başkan Erdoğan’ın samimi fotoğrafları yer aldı. İşte duygu dolu o video…

Bahçeliden Erdoğana doğum günü telefonu BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TELEFONU
Başkan Erdoğana doğum günü sürprizi BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Zelenskiyden Başkan Erdoğan için Türkçe mesaj ZELENSKİY'DEN BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN TÜRKÇE MESAJ
Başkan Erdoğana doğum günü tebriği BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Millet doğum gününü kutladı MİLLET DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Emine Erdoğan paylaştı: İyi ki doğdun... EMİNE ERDOĞAN PAYLAŞTI: İYİ Kİ DOĞDUN...
İletişim Başkanı Altundan Başkan Erdoğanın doğum gününe özel video İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL VİDEO
AK Partiden Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! AK PARTİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!
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A Haber’den doğum gününe özel klip
A Haber’den doğum gününe özel klip
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