A Haber’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününe özel klip

Kalbi Türkiye’ye hizmet aşkıyla atan ömrünü İslam için adayan milletim adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 67 yaşına girdi. A Haber, doğum günü münasebetiyle Başkan Erdoğan için özel bir klip hazırladı. Klipte genç, yaşlı, çocuk, engelli demeden herkese gönlünü açan Başkan Erdoğan’ın samimi fotoğrafları yer aldı. İşte duygu dolu o video…

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