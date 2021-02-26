Son dakika: Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.

Cuma gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, makam aracını, konutunun yakında bulunan pastahanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu.