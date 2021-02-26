26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Son dakika haberi... Cuma namazına gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkan 'a gazeteciler sürpriz yaptı. Bugün 67 yaşında giren Erdoğan için pasta kesildi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Başkan 'ın 67. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Cuma gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, makam aracını, konutunun yakında bulunan pastahanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu.

Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, teşekkür etti. Erdoğan, doğum günü pastasını kestikten sonra camiye doğru hareket etti.

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