Hafta sonu hava değişiyor: Sıcaklıklar sert düşecek

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası, hafta sonuyla birlikte yerini birçok bölgede sağanak yağışa bırakıyor. Meteorolojik tahminlere göre Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere 38 ilde yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında da hissedilir düşüş yaşanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu beklenen hava durumu ile yurt genelindeki son tahminleri meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.