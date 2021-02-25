AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! Duygu dolu video

MAHİR ÜNAL: İYİ Kİ DOĞDUN MİLLETİN ADAMI

AK Parti tarafından hazırlanan bir videoyu paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, mesajında şunları ifade etti:

"Her nefesi milletine hizmet yoluna adanmış bir ömür. Aşk ile çalışan yorulmazmış biz senden öğrendik. Rabbimize hamd olsun ki bu kutlu mücadelede yol arkadaşların olduk. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, uzun, hayırlı ömürler diliyoruz."