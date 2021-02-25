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AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! Duygu dolu video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın 67. yaşına giriyor. Başkan Erdoğan'ın 67. yaş günü, sosyal medya uygulaması Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı. Başkan Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da gündem oldu. AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021
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AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi! Duygu dolu video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

AK PARTİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla AK Parti'nin resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadelerine yer verildi.

MAHİR ÜNAL: İYİ Kİ DOĞDUN MİLLETİN ADAMI

AK Parti tarafından hazırlanan bir videoyu paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, mesajında şunları ifade etti:

"Her nefesi milletine hizmet yoluna adanmış bir ömür. Aşk ile çalışan yorulmazmış biz senden öğrendik. Rabbimize hamd olsun ki bu kutlu mücadelede yol arkadaşların olduk. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, uzun, hayırlı ömürler diliyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, AK Parti tarafından hazırlanan bir videoyu "İyi ki doğdun milletin adamı" notuyla paylaştı.

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