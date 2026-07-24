Var Mısın Yok Musun'a borçlarını kapatmak için katıldı! Milyoner oldu

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, 23 Temmuz akşamında hem duygu dolu anlara hem de nefes kesen bir finale sahne oldu. Üç çocuk annesi Duygu Adayurt, yıllardır mücadele ettiği ekonomik zorlukları ve ailesi için verdiği yaşam savaşını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmanın kritik anında bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul eden Adayurt, finalde kendi kutusundan yalnızca 100 bin TL çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Kutusunun gerçek değerinin tam 15 katı kazanç elde eden yarışmacı, borçlarını kapatacak olacak büyük ödülle yarışmaya veda etti.