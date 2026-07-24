Fatih Portakal ifadeye çağrıldı: "Pişmanım" dedi

Ahbap soruşturması kapsamında daha önce Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ardından bu kez sunucu Fatih Portakal savcılığa ifade verdi. Adliye çıkışında "Pişmanım" diyen Portakal, savcılık ifadesinde Ahbap Derneği'ne yönelik sınırsız bir güveninin olmadığını, amacının yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmak olduğunu söyledi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Koparan ve avukat Feyza Altun'un da ifadelerinin alınmasını istedi.