ANALİZ | 27 yıl sonra: Erdoğan'ın siyasi hayatındaki dönüm noktası
Türk siyaset tarihinin dönüm noktalarından biri olarak görülen sürecin üzerinden 27 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'e ait şiir nedeniyle aldığı hapis cezasının ardından 24 Temmuz 1999'da Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevinden başlayan siyasi yolculuk, halkın desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi Cumhurbaşkanı olmasına uzanan sürecin önemli kilometre taşlarıyla A Haber ekranlarında yeniden ele alındı.