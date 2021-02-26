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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü.. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı. Giriş Tarihi: 26.02.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 10:37
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü... Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.
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İşte o mesajlar...