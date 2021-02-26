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Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü.. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.02.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 10:37
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Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü... Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.

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Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

İşte o mesajlar...

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Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

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Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar
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Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar