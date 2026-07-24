ANALİZ | Kutlu fethin sembolü 'Ayasofya Camii'

İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden Ayasofya'nın asırlara uzanan hikâyesi, A Haber ekranlarında tüm yönleriyle ele alındı. Belgeselde, Fetih 1453'ten başlayarak Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesi, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, Haçlı işgallerinin bıraktığı izler, müzeye dönüştürüldüğü dönem ve 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmasına uzanan tarihi süreç uzman görüşleri, arşiv görüntüleri ve çarpıcı anlatımlarla izleyiciye aktarıldı.