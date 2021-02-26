26 Şubat 2021, Cuma
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Başkan 'ın 67. yaşını kutladı. Zelenskiy paylaşımında "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini belirtti.

Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

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