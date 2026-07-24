Muhalif medyanın "kült figürleri" bir bir çöküyor

Muhalif medya ve bazı siyasi çevrelerin kamuoyunda öne çıkardığı isimlere ilişkin tartışmalar yeniden gündemde. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ile Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma ve gündeme gelen iddialar, kamuoyunda oluşturulan algıyı yeniden tartışmaya açtı. Sabah Gazetesi Yazarı Tuba Kalçık ise kaleme aldığı yazısında, muhalefet anlayışını ve muhalif medyanın "kahraman yaratma" yaklaşımını eleştirdi. Kalçık, siyasette Ekrem İmamoğlu, sivil toplumda ise Haluk Levent etrafında oluşturulan "kurtarıcı" algısının çöktüğünü savunurken, PR çalışmalarıyla öne çıkarılan figürlerin gerçeklerle yüzleşince kamuoyu nezdinde karşılık bulamadığını ifade etti.