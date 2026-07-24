91 imza toplandı vekiller CHP'den ayrılıyor

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 23 Temmuz 2026 tarihli bölümünde,"Özel - Kılıçdaroğlu: Vekiller tarafını seçiyor, 91 imza toplandı vekiller CHP'den ayrılıyor, İzmir/ Cemil Tugay ne yapacak?, "Bağış yapın" diyenler 5 kuruş bağışlamamış, Trump: Kızıldeniz kapanırsa İran sonucuna katlanır, ABD/Axios: Trump büyük saldırı altında, Trump İran'da kara harekatı emri mi verecek?, ABD İran'a İran Kuveyt-Bahreyn'e mi girecek?, ABD Savaş Bakanı: Bütçe tükenirse biteriz, İran'a karşı "nükleer Suudi Arabistan" planı mı?" sorularına yanıt arandı.