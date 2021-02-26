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Evlat nöbeti tutan aileler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 10:58
Güncelleme:26.02.2021 11:14
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemlerine 542. gününde de devam ediyor. Öte yandan bir aile daha evlat nöbetine katıldı. Böylece ailelerin sayısı 208'e yükseldi. Evlat direnişine devam eden aileler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü... Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi.

En dikkat çeken mesajlardan biri de 3 Eylül 2019'dan bu yana nöbet tutan Diyarbakır anneleriydi. En büyük destekçileri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü unutmayan anneler, pastayla kutlama yaptılar.

Başkan Erdoğan'ın çocukları için büyük mücadele verdiğini söyleyen aileler, pastayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını aktardılar.

Millet doğum gününü böyle kutladı MİLLET DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

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