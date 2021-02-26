İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle video paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Altun, ''Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.'' ifadelerini kullanırken bir de video paylaştı.
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İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.