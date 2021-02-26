26 Şubat 2021, Cuma
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle video paylaştı

İletişim Başkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Altun, ''Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.'' ifadelerini kullanırken bir de video paylaştı.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle video paylaştı

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğanın doğum gününü bu video ile kutladı İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ BU VİDEO İLE KUTLADI
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