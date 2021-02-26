İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle video paylaştı

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız.

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