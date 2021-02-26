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Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

Son dakika haberine göre Genel Başkanı 'den Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak, doğum gününü kutladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Başkan Erdoğan da, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

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