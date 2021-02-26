Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu
Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü kutladı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Başkan Erdoğan da, doğum gününü kutlayan Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.