Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?" ve "Yazın yüz yüze eğitim devam edecek mi?" sorularını da yanıtladı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?" ve "Yazın yüz yüze eğitim devam edecek mi?" sorularını da yanıtladı.

SINAV İÇİN SEYAHATE GEREK YOK

Bizim bir ulusal destekleme programımız hazırlanıyor. Türkiye 3 kanal kurabilen ve her yayını 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden biri. Erişimi az olan öğrencilerimize tablet dağıttık EBA destek noktalarımız var. 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var internet olmadan da izleyebilirsiniz. Bütün bunlar destekleniyor. Öğrencimiz isterse yüz yüze görmek isterse ağustostan beri kapı açık. Şehir dışındaki bir öğrenci kendi okul türünden herhangi bir okula gidip sınava girebilir.

YAZIN YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Her türlü eğitim platformumuz açık olacak. EBA dünya birincisi. Bunu ben değil Google verileri söylüyor. Bu yüz yüze eğitim kadar iyi demek değil. Daha iyi olması için de risk değerlendirmesi yaparak sınıfları açmaya çalışıyoruz. Okullarını en fazla kapatan ülkeler arasında Türkiye listede yer alıyor. Riski gördüğümüz an kapatırız. Risk değerlendirmesi böyle dediği için kapatıyoruz. Riske minumum girerek kararlar alıyoruz. Eğitimi hallederiz bir şekilde. Bizim halledemediğimiz yer bu işin psikolojisi.