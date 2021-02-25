Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin aşılama takvimi nasıl olacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?' sorularını ve daha fazlasını A Haber'de yanıtlıyor...

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Köy okullarındaki öğretmenlerimizden başlamak gibi bir planımız var. Sağlık Bakanlığı, öğretmenlerimizin de planlamasını yapıyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak da dün Çorum'da aşımızı olduk.

Aşılama çalışmasına özel okullardaki öğretmenlerimiz de dahil.

KÖY OKULLARINDAKİ DURUM

İstatistikleri günlük olarak topluyoruz, devam oranı yüzde 90'ın üzerinde. Köy okullarında öğrencilerimizin eğitim imkanlarının genişlemesi önemsediğimiz bir konu bu yüzden mutluyuz.

DERS SAATLERİ

Kademelere göre değişiyor. İlkokullara baktığımızda yönetimi okullara bıraktık. Fakat bizim bir de Bilim Kurulu'na göre de kurallarımız var sınıfların kaç kişi olacağına dair. Bütün bunların hepsi toplamsal değerlendirmeye tabi tutuluyor.

OKULLARDAKİ TEDBİRLER

Eğitim kurumlarında enfeksiyonu engelleme kılavuzu hazırladık, hangi önlemlerin alınmasına dair şartlar var. Bunu yöneticiler için ayrı veliler için ayrı öğrenciler için ayrı kılavuz oluşturuldu. Kimin nasıl tedbir alacağı kimin neye dikkat edeceğinin açıklaması var. Ekiplerimiz okulların öz değerlendirmesi yapıp, okula şunlarınız eksik diye bildirim yapıyor ve eksikler tamamlandıktan sonra temizlik belgesini alıyor.

8 VE 12. SINIFLARDA MÜFREDAT NASIL OLACAK?

Hafta sonu tamamen 8 ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Öğretmenlerimiz sınav için ders veriyor ayrıca hafta içi kendi öğretmenler aynı dersi veriyor. Yine ayrıca hafta sonu başka öğretmen aynı dersi hafta içi anlatıyor. Kütüphanemizden de eğitim alabiliyor bir de telefonla arayıp çözemedikleri konular hakkında öğretmenlerden destek alabilirler 6 Haziran'a kadar.

9. SINIFLAR NE ZAMAN KARNE ALACAK?

Liseli öğrencilerimizin sınavları, önümüzdeki ay Mart ayı sonuna kadar da illerin risk değerlendirmesine bakarak karar verilecek.

detaylar gelecek...