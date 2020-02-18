Yunanistan Cumhurbaşkanından Türklere skandal sözler! |Video

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Batı Trakya'daki Müslüman Türklere "Müslüman Yunan azınlık" ifadelerini büyük tepkilere neden oldu. Batı Trakya'daki Türk toplumu da skandal açıklamaya tepki gösterdi. İSKEÇE Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.