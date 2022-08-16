Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Dün etkili olan sağanak yağış İstanbul’da hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "altyapı sorununu çözdük" dediği yerler sele teslim oldu. Noktalardan biri de Maltepe’ydi, bölgede son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.