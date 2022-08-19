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Yine CHP yine tiyatro! Kürsüye çıkardıkları 'yeni üye'nin sicili kabarık çıktı

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Giriş: 19.08.2022 14:51
CHP'nin son dönemde giriştiği algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da düzenlediği 'üye katılım' töreninde girişilen yeni tiyatro yine ifşa oldu. Kürsüye çıkarılan yeni üyenin sabıka kaydı kabarık çıkarken, hiçbir partiye de üye olmadığı belirlendi.
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