19 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yine CHP yine tiyatro! Kürsüye çıkardıkları 'yeni üye'nin sicili kabarık çıktı
CHP'nin son dönemde giriştiği algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da düzenlediği 'üye katılım' töreninde girişilen yeni tiyatro yine ifşa oldu. Kürsüye çıkarılan yeni üyenin sabıka kaydı kabarık çıkarken, hiçbir partiye de üye olmadığı belirlendi.