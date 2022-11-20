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Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine 'ama' dedi

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Giriş: 20.11.2022 22:55
İYİ Partili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG'ye yönelik operasyonuna ilişkin çelişkili ifadeler kullandı. Mehmetçik'in arkasında olduklarını belirten Çıray, "Ama onları bu görevlere mecbur bırakan siyasi iktidarı şiddetle eleştiriyoruz." dedi. Çıray, geride kalan gün de operasyon üzerinden iktidarı hedef almış, "ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" sözleriyle tepki çekmişti. Vatandaşlar Çıray'ın ikiyüzlü tutumuna tepki gösterdi.
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