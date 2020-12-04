Yerli aşıyla ilgili flaş açıklama: 100 bilim insanı...

Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısını üretecek olan Koçak Farma şirketinin CEO'su Dr. Hakan Koçak, A Haber ekibinden Çağdaş Evren Şenlik'e konuştu. Dr. Koçak, "Yerli aşı nerede üretilecek? Aylık kaç doz üretim yapılacak? Tesislerde kaç bilim insanı çalışıyor? Aşı vatandaşlar üzerinde ne zaman uygulanacak?" gibi Türkiye'nin merakla yanıtını beklediği sorulara yanıt verdi.

A Haber ekranında yayınlana Memleket Meselesi programında yayınlan özel röportajda Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen tüm sorular yanıt buldu. Yerli aşının üretici firmasının CEO'su Dr. Hakan Koçak, aşıyla ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı.

AYLIK 20 MİLYON DOZ YERLİ AŞI ÜRETİLECEK

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve önümüzdeki hafta içerisinde gönüllüler üzerinde Faz 2 çalışmalarına başlanacak olan aşının ticari boyutta üretimini yaptıklarını ifade eden Dr. Koçak, "Nisan ayı itibariyle aşı faz çalışmalarını tamamlandırıp, ruhsatlandırma için başvuru yapmayı planlıyoruz" dedi.

YERLİ AŞI ÜRETİMİ İÇİN 1000 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Aylık 20 milyon doz aşı üretimini yapılabileceğini söyleyen Dr. Koçak, "Hem güvenlik hem etkinlik açısından hiç kimsenin bir şüpheye kapılmadan bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan aşılarımızı kullanabilir ve uygulayabilirler. Tekirdağ'daki tesisimizde yaklaşık 1000 kişi çalışıyor. Buradaki tesisimizde her türlü ilaç üretilmekte alt yapımız hazır olduğunu için Kovid-19 virüsü için çalışmalara başladık. Biz kendi aşımızı geliştirdik. Bizim AR-GE'miz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylıdır. Merkezimizde 100 bilim insanı görev yapmaktadır. " dedi.

KOVİD-19 İÇİN 20 MİLYON EURO EK BÜTÇE

Dr. Hakan Koçak, yerli Kovid-19 aşısını üretmenin milli bir mesele olduğunu ifade ederek "Dünyayı tehdit eden bir pandemiyle karşı karşıyayız. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Gece gündüz çalışarak bir an önce yerli aşıyı kullanıma hazır hale getirme istiyoruz" dedi.