Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! 150 bin TL'lik destek nasıl katkı sağlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir müjdesi de yeni evlenen gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz krediydi. Gençlere 150 bin TL'lik destek nasıl katkı sağlayacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan MODOKO Başkanı Koray Çalışan değerlendirdi. Çalışkan, “150 bin TL gençlere ciddi bir katkı sağlayacaktır. Burada birikim yapan gençlerle konuştuğumuz zaman 150 bin TL destek ile çok rahat edeceklerini söylüyorlar. Faizsiz teşvik kredisinin evlenecek gençler için katkısı olumlu olacaktır.” dedi.

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