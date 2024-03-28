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Yardım gemisinin rotası Gazze

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 12:46
Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. AFAD koordinasyonunda hazırlanan gemi ile bölgeye 125 bin gıda kolisi sevk edilecek. AFAD Başkanı Okay Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Yardım gemisinin rotası Gazze
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