Yardım gemisinin rotası Gazze

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. AFAD koordinasyonunda hazırlanan gemi ile bölgeye 125 bin gıda kolisi sevk edilecek. AFAD Başkanı Okay Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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