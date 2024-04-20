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Vekillerin yerel seçim karnesi çıkarılacak! Vekillerin illerdeki oy oranlarına bakılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 09:26
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarını araştırmayı sürdürüyor. Daha önce Türkiye'yi dinlemek için sahaya inme kararı alan parti yönetimi; yeni vekillerin seçim karnesini de masaya yatıracak. Performansları üzerinden kim, ne kadar çalıştı tek tek bakılacak. Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak.
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