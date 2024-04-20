20 Nisan 2024, Cumartesi
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Vekillerin yerel seçim karnesi çıkarılacak! Vekillerin illerdeki oy oranlarına bakılacak
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarını araştırmayı sürdürüyor. Daha önce Türkiye'yi dinlemek için sahaya inme kararı alan parti yönetimi; yeni vekillerin seçim karnesini de masaya yatıracak. Performansları üzerinden kim, ne kadar çalıştı tek tek bakılacak. Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak.