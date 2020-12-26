Twitter FETÖ’cülerin şikayetleriyle hesap kapattı

Türk-Amerikan ulusal yönlendirme komitesi, ABD’de yaşayan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'in örgüt üyesi olduğunu ifşa etmişti. O paylaşımların ardından komitenin sosyal medya hesapları FETÖ’cüler tarafından siber saldırıya uğradı ve Twitter hesabı askıya alındı.

FETÖ'cüler şikayetiyle, Twitter'ın ABD'deki Türk çatı kuruluşunun hesabını askıya almasına tepkiler büyüyor.

FETÖ elebaşının manevi oğlu olan basketbolcu Enes Kanter'in örgüte üye olduğu amerikan toplumuna ifşa edilmişti. Ardından komiteye yönelik 2 bin 200'den fazla siber saldırıda bulunulmuştu.