HGS icra takiplerine soruşturma! Haksız borçlandırma iddiaları mercek altında
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerine ilişkin gündeme gelen haksız borçlandırma iddiaları üzerine yargı harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. HGS üzerinden yürütülen icra takiplerine yönelik iddialar incelemeye alınırken soruşturmaya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Burcu Özüduru aktardı.
Serhat MalkırEditör
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