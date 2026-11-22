COP31'de Bakan Murat Kurum'un yönettiği toplantıda kritik kararlar kabul edildi!

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen oturumda karar taslakları oylamaya sunuldu. COP ve CMA karar taslakları, herhangi bir itirazın gelmemesi üzerine kabul edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim sürecine ilişkin istişarelerin tamamlandığını belirterek sözleşme, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması kapsamındaki organlarda görev alacak isimlerin belirlenmesi sürecine geçildiğini açıkladı.