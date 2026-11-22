Fon soruşturmasında yeni gelişme! 44,58 milyar TL tahsil edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarının araştırıldığı soruşturmalarda 632 şüpheli bulunurken 91 şirkete kayyum atanarak TMSF'ye devredildi. 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin malvarlıklarına el konuldu ve banka hesapları donduruldu. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edildiğini duyuran Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL değerindeki varlığın da dondurulduğunu ve bu tutarın TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.