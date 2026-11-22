Analiz | Avrupa krizlerle boğuşurken Türkiye nasıl bir rol üstleniyor?

Avrupa'nın birçok ülkesinde hayat pahalılığı, enerji krizi, konut sorunu ve göç tartışmaları toplumsal tepkileri artırıyor. Avrupa ülkeleri iç sorunlarına çözüm ararken Türkiye, Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada diplomatik ve stratejik etkinliğini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yönlü diplomasi politikası, bölgesel krizlerde Türkiye'nin üstlendiği rol ve değişen küresel dengeler analiz edildi. Peki, Avrupa'da büyüyen sorunlar uluslararası dengeleri nasıl etkiliyor? Türkiye, yeni dünya düzeninde nasıl bir konum elde etmeyi hedefliyor?