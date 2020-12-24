FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Ferdane Nur Avcı ile avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Avcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğinin belirterek, "Hayatımda silah dahi görmedim, hiçbir terör örgütüne üye değilim" dedi.

Tanık ifadelerinin de somut delillere dayanmadığını ileri süren Avcı, beraatını talep etti. Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Avcı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.