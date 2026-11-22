Ayasofya'nın altındaki 1500 yıllık gizem! 420 metrelik tünel temizlendi

İstanbul'un tarihi simgelerinden Ayasofya'nın altında bulunan 1500 yıllık yeraltı tünelleri, karanlık geçitleri ve mezar odalarıyla dikkat çekiyor. Yüzyıllardır gün ışığı görmeyen dehlizlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 420 metrelik tünel temizlendi. Peki, Ayasofya'nın altında uzanan bu gizemli geçitlerde neler bulunuyor? Tarihi tüneller ne zaman ziyarete açılacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Ayasofya'nın yeraltındaki tarihi yapıları ve yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntıları aktardı.