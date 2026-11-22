Trump, Şi ve Putin zirvesi ABD basınında! Tarihi görüşmeden kim ne kazandı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Şencen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Üç liderin buluşması dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken Trump, "Bence birçok açıdan gerçekten tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, tarihi zirve ABD basınında nasıl karşılandı? Görüşmeden hangi ülke ne elde etti? Trump'ın zirvedeki temasları Washington'da nasıl değerlendiriliyor? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'deki yankıları ve görüşmeye ilişkin son gelişmeleri aktardı.