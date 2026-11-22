Kepez Belediyesine yönelik soruşturmada 20 gözaltı! Aralarında eski belediye başkanı da var
Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamalarıyla Antalya ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr