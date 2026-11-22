Emekli maaşı ve asgari ücrette zam beklentisi! İşte konuşulan rakamlar ve olası zam tabloları

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, yeni yılda yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, A Haber canlı yayınında emekli aylıklarına yönelik olası düzenlemeleri ve asgari ücret zam senaryolarını değerlendirdi. En düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yükseltilmesi ihtimalini gerçekçi bulduğunu belirten Kurtuluş, refah payı artışının seyyanen zamma göre daha fazla öne çıkabileceğini ifade etti. Asgari ücrette ise yüzde 30'luk artışla 36 bin 500 TL civarında bir rakamın gündeme gelebileceğini söyledi.