Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde hangi başlıklar var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk gününde toplanıyor. Ekonomi gündeminin ağırlıkta olacağı toplantıda, 17 milyonu aşkın emekliyi kapsaması beklenen maaş iyileştirmesi, asgari ücret zammına ilişkin çalışmalar ve usulsüzlük iddiaları sonrası gündeme gelen fon düzenlemesi ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, Gazze'deki insani durum ve bölgesel gelişmeler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Gözler, Kabine'den çıkacak değerlendirme ve mesajlara çevrildi.