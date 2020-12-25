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17-25 Aralık Millete operasyon! 7 yıl önce FETÖ Türkiye'yi ablukaya almaya çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2020 12:41
Güncelleme:25.12.2020 13:15
7 yıl önce bugündü! Fetullahçı Terör Örgütü, 17 Aralık darbe girişiminden bir süre sonra yeniden harekete geçmiş 25 Aralık 2013'te yine yargı üzerinden Türkiye'yi ablukaya almaya çalışmıştı. Peki bundan 7 yıl önce, 25 Aralık yargı darbesi girişiminde neler yaşandı? Devleti yıkmaya yönelik hazırlanan o sinsi planı ve o planın nasıl ters-düz edildiği analiz haberimizde...

17-25 Aralık 2013 Türkiye'yi, geleceği hedef alan iki darbe girişimi. Ama sadece iki tarih değil, oyun çok daha büyüktü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün merkezde olduğu FETÖ yapılanmasının başlattığı bir organizasyondu. 12 Mayıs 2010 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan" olduğu dönemde bakanlar, müsteşarlar dinlenmeye başladı.

İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cü polisler yasa dışı dinleme yaptılar. Başkan Erdoğan'ı sahte isimlerle dinlediler. Bakanları ve müsteşarları takibe aldılar.

2013 yılında Gezi kalkışması başarılı olamayınca İstanbul Emniyet Müdürülüğü düğmeye bastı ve yargı üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalktılar.

30 Mart 2014 seçimleri öncesi AK Parti'yi yıpratmayı hedeflediler. FETÖ'nün savcısı kara kutu olan Zekeriya Öz ile Celal Kara 17 Aralık'ı gerçekleştirdiler. 25 Aralık'ı ise Muammer Akkaş yönetti.

17-25 Aralık darbe girişiminin 7. yıl! Montajlar, Sahte deliller ve büyük kumpas 17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNİN 7. YIL! MONTAJLAR, SAHTE DELİLLER VE BÜYÜK KUMPAS
FETÖnün 25 Aralıktaki ikinci darbe girişiminin amacı neydi? FETÖ neden milli projeleri hedef aldı FETÖ'NÜN 25 ARALIK'TAKİ İKİNCİ DARBE GİRİŞİMİNİN AMACI NEYDİ? FETÖ NEDEN MİLLİ PROJELERİ HEDEF ALDI
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