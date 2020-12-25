FETÖ'nün 25 Aralık'taki ikinci darbe girişiminin amacı neydi? FETÖ neden milli projeleri hedef aldı

Hukukçu avukat Yasin Şamlı'nın açıklamaları:

"İyi planlamış ve iyi icra edilmiş darbe girişimiydi kendi açılarından. Bununla birkaç kuş vuracaklardı. Hem hükümeti devireceklerdi hem de Türkiye'nin yatırımlarının önünce geçmiş olacaklardı. Bunu da hukuk ve yolsuzluk kılıfıyla yaptıkları içinde AK Parti veya milletin menfaati için çalışacak iktidarların gelmesinin önünü keseceklerdi.

FETÖ maşa olarak kullanılan bir örgüt. Bu operasyonları küresel oyun kuranların bir maşasıdır. Mısır'da yaptıklarının bir benzerini Türkiye'de yapmaya çalıştılar."